﻿校服女生公園與男友毛手毛腳

一對小情侶，早前在一個公園約會期間，身穿校服的女生，竟坐在男友腿上擁吻之餘，男方竟伸手入女生的校服裙內有所動作，場面不堪入目。有網民將過程拍下及將短片上載facebook互聯網，有網民看罷片中小情侶稱他們太過明目張膽，感到反感。



該段短片昨日被網民上載至高登巴打絲打facebook club，片長約三分鐘，片中見一名穿着校服裙疑為中學女生，在公園一張長櫈上，坐在一名穿橫間條衫的四眼男子雙腿上，兩人在擁吻期間，男方竟旁若無人伸手入女生裙內，並有所動作，女生卻未有反抗。但片段結尾未有交代兩人最後如何。有網民看片後語帶譏諷表示，「o依家啲中學生真係好忙好多功課」，又說兩人明目張膽在公眾地方進行不堪入目行為。