﻿獨留嬰在家 嗜賭母判感化

一名年輕嗜賭母親因麻將癮起，將出生僅十八天的兒子獨留在家長達六小時，自己則到麻將館耍樂，更因輸掉四千五百元向前僱主求助時，前僱主拒幫忙並通知社工，繼而揭發事件。她早前承認一項虐兒罪，裁判官稱案情嚴重，但考慮被告在認罪後已被還柙三星期，昨日於西九法院判她接受感化十二個月。



被告陳以琳（二十三歲）昨於西九龍法院應訊。辯方求情時呈上由被告撰寫的求情信，信中指，因面對剛出生的兒子感到壓力而犯案，在還柙三星期中，已有深切反省及內疚，重犯機會低。辯方另呈上被告男友、母親及朋友寫的求情信，他們異口同聲指被告品性善良。



案情指，被告於去年十二月五日中午時分，攜初生兒到訪其繼父及母親於長沙灣的住所；當時父母家中無人，被告竟未有通知兩老，便將兒子獨留客房，並前往深水埗一家麻將館耍樂。



負責跟進被告個案的女社工知悉後報警，警員於同日晚上在麻將館拘捕被告。