﻿高院裁定非令人厭惡 丁屋經營骨灰龕勝訴

有發展商早年於東涌稔園村買地，涉違規將舊村屋重建為大型骨灰龕場（見圖），被鄰近居民大力反對。前年地政總署指該地段作骨灰龕用途違反地契中的厭惡性行業條款，釘契並收回土地，但發展商隨即入稟提出反對。高院昨天頒下判詞，裁定發展商勝訴，代表地政總署的律政司敗訴。



高院昨天頒下判詞指，地政總署未能證明裁定骨灰龕場業務屬於令人厭惡，判署方敗訴，裁定發展商可繼續使用現有丁屋經營骨灰龕場，取消署方發出的警告信及收地的憑據，兼獲得訟費。地政總署昨天回覆本報查詢，指署方現正研究判詞，會就下一步行動徵詢律政司意見。



原告建世投資有限公司陳詞時指，骨灰龕場並沒有造成視覺、聽覺、或嗅覺上的實體冒犯，不屬於厭惡性行業。地政總署則指應採用較廣泛的「冒犯」的定義，稱並非有實質觸覺上冒犯才算厭惡性行業。



地署釘牌敗訴



判詞指，是否厭惡性行業要配合整體情況而言，包括業務本質、營業地點等，本案雙方亦不爭議骨灰龕場不一定是厭惡性行業。官又引述原告一方指，類似情況如大澳龍巖寺及粉嶺龍山寺，兩者都是附近有村屋的骨灰龕場，青松仙苑、善緣和慈雲閣雖然接近民居，但都獲准營運龕場。



村民不厭惡山墳金塔



判詞又指，稔園村已無人居住，已搬走的村民亦沒有反對興建骨灰龕場。居於附近馬灣村的東涌鄉事委員會主席樊志平更支持興建，認為龕場配合現場環境，甚至改善本港龕位不足的問題。毗鄰的南輋村雖然反對，但只有五名村民。加上現場附近早已有先人墳墓和金塔，居民一直都不覺得厭惡，法官認為署方未能證明龕場與墳墓和金塔之間有何重大分別，使龕場單獨地成為厭惡性的。由於原告已買下稔園村，土地價值不會因龕場而受任何影響，總結地政總署未能證明原告業務造成冒犯。