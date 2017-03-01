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﻿「同仁堂泉昌金匱腎氣丸」水銀超標回收

2017-03-01 列印
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　　衞生署驗出中成藥「同仁堂泉昌金匱腎氣丸」水銀含量超標，為制定上限的二點六倍，昨日同意產品註冊持有人回收其中一批次（編號162151）的產品。

　　衞生署從市場監測購得該中成藥樣本，經政府化驗所化驗後，結果顯示水銀含量為中醫藥管理委員會制定的標準上限二點六倍，遂回收該批次。初步調查發現，產品註冊持有人「泉昌有限公司」從內地進口問題批次產品到香港進行包裝，再於本地市場銷售。產品標籤稱可用於腎虛水腫、腰痠腿軟、小便不利及畏寒肢冷。

　　發言人指，急性水銀中毒可引致口部發炎，長期攝入水銀可引致神經系統和腎臟受損。泉昌已設立熱線2541 3717供市民查詢，署方會密切監察回收情況。
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