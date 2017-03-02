﻿獲大劉分配五成華置股份 甘比飛升女首富

城中富豪「大劉」劉鑾雄突然公佈分身家。華人置業昨日收市後公告，大股東劉鑾雄以健康極為不穩、有需要在其在生之時實行重組為由，向太太陳凱韻（甘比）及長子劉鳴煒分派逾百分之五十及逾百分之二十四股權，甘比一次過獲逾一百一十三億元的股份，連同大劉早前送贈的尖沙咀The ONE商場物業等，估計其身家暴漲至逾五百億元，成為香港女首富，也可能晉身本港第十大富豪。



華置公佈股權重組，甘比以其兩名未成年子女公司信託人的身份，接收華置派出的股份，兩子女分別佔百分之六十五和三十五股份，即年僅四歲的劉仲學獲得逾十三億元的股份，而九歲劉秀樺獲約四十億元股份，甘比透過作為其子女信託人，可控制華資市值逾百億資產，再加上過往大劉送給甘比的尖沙咀The ONE商場、其他物業、美國國債等，估計甘比身家升至逾五百億元。而劉鳴煒則獲分價值五十六點六億元的股份。



有望晉身全港十大



根據《福布斯》去年公佈的香港富豪排名，香港女富豪為金利豐行政總裁朱李月華，其身家約三百七十二億元，排名第二及三位分別是賭王千金何超瓊及賭王四太梁安琪，身家分別為三百三十五億元及三百一十二億元。甘比獲大劉分股權後，以身家計已成為本港女首富。去年米高‧嘉道理以四百六十八億元身家位列本港第十富豪，甘比有可能超過他，首次打入十大，但她實際持有的全部財富有多少，外界無法準確計算。



大劉去年十一月高調於多份報章刊登全版聲明，澄清自己已與女友呂麗君分手後，並在去年底與出身娛樂記者的甘比正式結婚，其後接受訪問時承認接受換腎手術，當時曾稱身體狀况很好。



今次大劉突然以健康不穩為由分身家，並突然在業績公佈前的禁止買賣期內分身家，市場不免關注大劉健康情况。



目前華置董事局四名執行董事中，其中三名分別為甘比、其胞姊陳詩韻以及其胞妹陳諾韻，另一名乃公司秘書林光蔚。劉鳴煒一四年接任華置主席及行政總裁，不過翌年辭去行政總裁一職，目前只留任主席及非執行董事。