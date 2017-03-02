﻿「不期望他們給我好多Like 」 林鄭願聽青年心聲

特首選戰，鼎足三立，挾五百八十張提名票入閘的前政務司司長林鄭月娥，昨天接受《頭條日報》訪問，指任司長期間多聽到建制人士意見，今次參選令她接觸到年輕選委和不同行業青年，聽到他們的心聲，促使她定出細緻的青年政策，包括確保本地畢業醫科生可受聘於公營醫療系統、探討大學生償還貸款的靈活安排等，並且改組中央政策組，以合約聘請二、三十名年輕人，讓他們反映意見，但她表示：「我不期望他們突然給好多Like我。」



林鄭在專訪中表示，未來三周競選會集中「推銷政綱」和接觸市民。提到政綱，她指外界感覺正面，在於她聽意見後才制定，「其他參選人有冇寫好政綱先去見人，我就唔知啦，總之呢本政綱有好多處真係聽咗（意見）去寫，如果無聽過呢，唔會去到咁細緻咁到位。」







"總之呢本政綱有好多處真係聽咗（意見）先去寫"







青年政策是她主打政綱之一，她形容任司長時經諮詢，多聽到建制人士意見，今次參選接觸年輕選委和不同行業青年，有新體會，「點解你喺政府乜都睇唔到，O依家你咁多嘢提議呢，因為事實係有唔同睇法」，她舉例，有醫學界年輕選委關心醫科生沒有實習及專科培訓機會，憂慮專科醫生青黃不接，「這年輕醫生話，你夠唔夠膽承諾喺政綱裏面呢？我梗係夠膽啦，呢啲係理所當然嘅事。」於是她在政綱提出確保本地畢業醫科生可受聘於公營醫療系統。



她舉例，政府對大學生償還貸款額的數據，是取平均值或中位數，表面無問題，但她親身接觸年輕人，了解部份大專生畢業後還款額佔月薪六分一，「點解作為CS（政務司司長），唔知道大學生還款一向有困難？對唔住，我喺政府內部問咗好多次，但畀我嘅分析、數據，就話負擔好輕啫！」於是她提出探討大學生償還貸款的靈活安排。







"點解你喺政府乜都睇唔到……因為事實係有唔同睇法"







林鄭直言，年輕人對她的支持度低，在於她多處理爭議性政策，「我無好特別注重做自己個人的形象工程，青年人對我的認識就從我的政策，但我的政策通常好爭議性……」



她坦言，不期望青年人突然改變對她的印象，但她期望青年感覺她認真處理他們的三業（學業、事業及置業）及三政（議政、論政、參政）問題，如當選特首，會推出新風格政策，三業透過實體政策，三政圍繞與青年人溝通，而中央政策組改組，讓青年人參政的突破，「我會得閒就call二、三十個後生仔來傾傾」，讓他們反映意見，不是只請幾個人做「花瓶」。