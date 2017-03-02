﻿強調不會有 「西環治港」

近年社會有意見指「西環治港」，林鄭斬釘截鐵地回應，承諾不會出現「西環治港」，強調「這個不是它（中聯辦）的功能。」



被問到「西環治港」，她形容「有時好怪，這些是自己嚇自己」，「說來就去都是有些印象而已」，她舉例這些印象來自「乜乜事又見到中聯辦副主任企喺特首旁邊……又不知乜事不應去中聯辦先，又去了中聯辦。」被問到當選特首後會否與中聯辦保持距離，她稱自己「不會刻意親近（中聯辦），又不會刻意保持距離。」她強調特首是「雙負責制」，「向中央人民政府直接負責，最終都要維護香港人在兩制下好重視的核心價值。」