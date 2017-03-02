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﻿指丈夫會 「繼續低調」

2017-03-02 列印
　　若林鄭登上特首之位，她丈夫林兆波將成為「第一丈夫」。林兆波一向作風低調，林鄭指如她當選，丈夫會「繼續低調」，不會擔任公職。林兆波早前曾自言對「個人儀容不着意」，林太指丈夫就算成為「第一丈夫」，也不需改變，反問「 做咩要改變自己呢，咁我做CS（政務司司長），佢都無問題呀。」
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