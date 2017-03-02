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﻿面露倦容 每晚僅睡四、五小時

2017-03-02 列印
　　林鄭連日為選戰奔波，昨早接受本報專訪時，面露倦容，被問到每晚睡多少，她指「四個鐘又有、五個鐘又有。」但自言沒消瘦。她笑言辭去政務司司長參選特首，「四十日大假被一筆勾銷」，根據政府規定，主要官員未清放的大假，不會獲「補水」，折算起來，她相當於損失五十萬元。
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