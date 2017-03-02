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﻿連環非禮案 巴籍色魔落網

2017-03-02 列印
■警方表示，疑犯欲再度落手，被埋伏警員拘捕。
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        警方偵破上周油麻地及佐敦二十四小時內三宗連環非禮案，一名十六歲巴基斯坦籍涉案少年，前日在區內疑再欲犯案時，被埋伏警員拘捕。

        被捕十六歲少年一五年來港定居，無業，疑犯終於落網。

三女遭摸臀　天眼緝兇

　　上月十九至二十日凌晨，三名二十多歲、均身穿緊身褲的女子分別於油麻地文英街、寶靈街及佐敦道九龍佐治五世紀念公園被人摸臀非禮。警方接獲女事主報案調查後，相信為同一名疑犯，翻看案發現場附近「天眼」追緝色魔。

　　前晚七時許，探員在西貢街附近一個公園埋伏，其間發現疑人出現，懷疑他準備再犯案，上前將其拘捕。警方呼籲案中其他曾遭非禮未有報案受害人，致電與調查人員聯絡。
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