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﻿廚工不滿「炒魷」 虛報燒四酒樓

2017-03-02 列印
■虛報火警現場為德輔道中的一家銀行，上址四年前是酒樓。
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一名四十九歲姓葉廚房工人，不滿早前被「炒魷魚」，昨清晨五時許的十五分鐘內，四次致電報警，揚言會縱火燒中上環四間酒樓。警方調查後證實虛報及拘捕該名男子。

酒樓已結業

　　警方接獲疑人報警後，與消防員先後到域多利皇后街五至八號、德輔道中二百四十九至二百五十一號、上環文咸東街十六至二十號及安泰街七號，疑人聲稱要縱火的酒樓調查，但發覺德輔道中的酒樓結業，現為銀行櫃員機中心，其餘三間酒樓則如常營業，全部未有發生火警。警員調查後，掩至香港仔田灣海旁一的士站，以涉嫌浪費警力拘捕姓葉疑人，並將其帶署調查，當時他身有酒氣。

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