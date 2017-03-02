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﻿美股彈303點新高

2017-03-02 列印
　　美國周三股市大幅造好，杜指中段報二一一一五點，急升三○三點；納指則報五九○四點，升七十八點。

  滙控美國預託證券價格中段見六十三點六港元，升零點七港元；中移動美國預託證券價格則見八十六點七六港元，升一點一一港元。紐約期金中段報每盎司一千二百四十六點○九美元，跌三點二四美元；紐約期油則報每桶五十六點四三美元，升零點八七美元。
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