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﻿近百《星戰》白兵 玩具展列隊

2017-03-02 列印
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　　玩具陪伴不同年代小朋友成長，由康文署、香港玩具協會和香港玩具廠商會合辦的「香港玩具傳奇」展覽，今日起至五月十五日在香港歷史博物館舉行。是次展覽是香港回歸二十周年慶祝活動之一，展出逾二千件香港製造或港人熟悉、橫跨不同年代的玩具，包括館外近百個四呎高的《星球大戰》白兵、館內近四千隻黃色玩具鴨，及大受歡迎的Barbie公仔和《機動戰士高達》等，當中最古老是一九一○年買報紙附送的公仔卡。

　　展覽期間，博物館會向入場人士贈送玩具宣傳品，數量有限，先到先得。
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