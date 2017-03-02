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﻿助七警「敬言仁基金」 獲200萬捐款

2017-03-02 列印
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        七名警員早前因在佔中期間襲擊前公民黨成員曾健超，被判監兩年，全部已提出上訴。支援佔中期間受影響的警員及其家屬的「敬言仁基金」，昨開始接受公眾捐款，獲中華總商會及香港各界婦女聯合協進會（見圖）合共捐出二百萬元。基金會主席陳亨利重申，對七警行為無既定立場，只希望為有經濟需要的警員家庭出一分力。

        「敬言仁基金」日前已獲逾五十名港區全國政協委員，率先捐出近一千二百萬元，基金昨再獲二百萬元捐款。

  中總副會長袁武說，近年社會出現不少紛爭，警員面對前所未有的挑戰和壓力，但仍然緊守崗位、忍辱負重，值得尊重。婦協主席林貝聿嘉則稱，七警被判刑後，或影響他們的長俸或薪金，對家庭構成經濟壓力，希望捐款令更多市民關注。

　　另有建制派議員昨在立法會詢問保安局會否向特首建議赦免或減輕七警的刑罰。保安局局長黎棟國回應指，不評論個別案件，又稱在所有司法程序未完成前，特首不會行使特赦權。
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