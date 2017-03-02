﻿助七警「敬言仁基金」 獲200萬捐款

「敬言仁基金」日前已獲逾五十名港區全國政協委員，率先捐出近一千二百萬元，基金昨再獲二百萬元捐款。
中總副會長袁武說，近年社會出現不少紛爭，警員面對前所未有的挑戰和壓力，但仍然緊守崗位、忍辱負重，值得尊重。婦協主席林貝聿嘉則稱，七警被判刑後，或影響他們的長俸或薪金，對家庭構成經濟壓力，希望捐款令更多市民關注。
另有建制派議員昨在立法會詢問保安局會否向特首建議赦免或減輕七警的刑罰。保安局局長黎棟國回應指，不評論個別案件，又稱在所有司法程序未完成前，特首不會行使特赦權。
城中富豪「大劉」劉鑾雄突然公佈分身家。華人置業昨日收市後公告，大股東劉鑾雄以健康極為不穩、有需要在其在生之時實行重組為由，向太太陳凱韻（甘比）及長子劉鳴煒分派逾百分之五十及逾百分之二十四股權，甘比一次...
2017-03-02
中國航天科技集團月球探測衞星總指揮葉培建昨表示，按計劃「嫦娥五號」將在今年十一月在文昌發射場利用長征五號運載火箭發射升空，在月面探測一個月後，帶同兩公斤樣本回地球，完成探月工程「繞、落、回」最後一步，緊隨其後的「嫦娥四號」屬探月四期，探測器則計劃在明年發射。他指，「嫦娥四號」將實現全人類首次在月球背面軟着陸並巡視探測，為中國將來在月球南北極探測、建立無人月球科考站，讓着陸器、機械人、地面工作人員三方互相磨合。
2017-03-02
美國總統特朗普上任後首次在國會發表演說，闡述施政綱領。他強調，是聆聽國民聲音後，推出限制入境措施，保障國民安全；並透露會改革移民制度，引入發展所需人才，減少非技術性工人湧入。強調會透過改革稅務制度、創造就業機會等措施，讓美國再次強大。 特朗普周二在參眾兩院聯席會議內發表演說，他步入議事廳和演講期間，共和黨議員多次起立向他鼓掌致意，但民主黨議員則大部份時間安座椅上。發言期間，特朗普多番提出美國人要團結一致，呼籲民主黨為國民福祉着想放下分歧，合力重振經濟、增加就業機會。 他稱，是聆聽國民聲音後，決定簽署入境政策行政命令，強調該措施是保障國民安全，亦可望提高國民工資、降低...
2017-03-02
大埔公路沿途興建有不少豪宅，今次介紹的御泓居僅提供8座洋房，四周皆為綠樹，私隱度高之餘環境清幽。帶大家走訪其中一幢洋房，實用面積逾2000方呎，再連過千呎大花園，極具氣派。 御泓居位於雍怡雅苑...
2017-03-02
特朗普周二的國會演說雖然細節欠奉，但勝在夠正面，加上新出爐的經濟數據理想，帶動市場的樂觀情緒，將美股推上一層樓，三大指數齊創出新高，杜指更一鼓作氣突破21000點。至今晨四時，杜指報21157點，升345點。 美股周二略為回氣後，昨日即重拾升軌，三大指數齊創日內新高，杜指曾升264點，高見21076點，是首次突破21000點紀錄新高。標普指數曾升29點，再創新高見2392點；納指亦刷新高位紀錄，曾升66點，報5891點。至今晨四時，杜指最新報21157點，升345點；標普指數報2399點，升36點；納斯達克指數報5905點，升80點。滙控（005）美國預託證價格報6...
2017-03-02
各戰線四連捷的西維爾近期進攻遍地開花，唯獨前鋒賓耶達陷入近兩個月入球荒。今晚西甲快車主場迎戰近期失球偏多兼不擅客戰的畢爾包，這位廿六歲鋒將向球迷承諾會全力尋回射門鞋，領軍延續強勢鞏固第三位的歐聯資格，主勝去馬！ （now633台周五凌晨4:30直播） 西維爾上輪西甲作客2:1反勝貝迪斯後，連同歐聯近四仗全勝。主帥森柏奧利一向重視進攻，強調全民皆兵，四連勝期間由五位球員炮製七個入球。然而，二十六歲射手賓耶達卻斯人獨憔悴，自一月初西甲在皇家蘇斯達身上連中三元後，至今再未有進帳，連助攻亦食白果。這位在森柏奧利麾下不乏上陣機會的鋒將承諾，會以入球回報教練的信任︰「我自知近期...
2017-03-02
萬事得車廠上周於日本廣島總部舉行2017 Asean Media Forum活動，筆者獲邀參與其中，並同時在山口縣美祢（Mine）試車場，試駕了品牌今年兩款重點新車，包括本月在港上市的MX-5 RF電...
2017-03-02
雖然61歲嘅民間特首周潤發坐擁逾1５億身家，但發哥嘅生活絕對唔奢華，多年來一直居於九龍塘獨立屋，除咗開工平時唔會聘用司機，閒時去行山，至愛去九龍城街市買餸，打扮簡單，又關心時事，屬娛圈最貼地藝人。講咗...
2017-03-02
特首選舉提名期昨天截止，林鄭月娥、曾俊華和胡國興都取得足夠提名票，順利入閘，鼎足三立，公眾期望三人參與選舉辯論，詳細闡釋自己的政綱，互相對質，讓公眾了解他們施政理念、執行力度和未來願景，即使普羅大眾手中無票，但市民支持度高下，可影響選委的投票取向，不容輕視。 候選人為爭取民心，提出的政綱，可以天馬行空，也可以務實有為，有如開出支票，能否兌現，必須小心檢視。林鄭月娥、曾俊華和胡國興三人已發表政綱，選委和公眾要認真看待，那些政綱是泛泛而談的原則，那些只為贏取民心的空言，會否一經質疑，就轉軚改變，或是經潛心研究，有數據有分析，執行起來有機會落實，可以解決香港面對的民生、社會、經濟...
2017-03-02
昨晚又舉行全泥夜賽，方嘉柏憑「喜得龍」及「傾心星」梅開二度，賽後他會起程往杜拜為「誰可拼」準備周六的大戰；而前駒騎者莫雷拉則另贏鄭廄「君悅灣」，起孖兼成為騎師王，迅速將勝纜駁回。其餘徐雨石憑「嶺喜峯」...
2017-03-02