﻿十日蝕七萬 小本美食車瀕臨冚旗

籌備近兩年的美食車先導計劃，上月初開始營運，惟僅一個月，有營運者大呻，停泊點中環海濱以及海洋公園外屬「兩大死位」，人流稀少。有美食車在中環海濱營業十日，慘蝕六七萬元；另有在海洋公園外擺賣的美食車，兩周料蝕三萬多元。營運者促請當局放寬規定，容許停泊商業區及工廠區，讓美食車接觸更多市民，得以續命。



首批取得經營權的美食車共十六部，以抽籤形式，輪流在八個指定旅遊點營運，包括：中環海濱、 海洋公園外、迪士尼樂園外、黃大仙廣場及尖沙咀藝術廣場等。主打美式包的「大師兄」美食車，其負責人黃偉文表示，首輪停泊灣仔金紫荊廣場，平均每日營業額一萬元，收入和成本「打個和」；第二輪在中環海濱，每日營業額只有二千多元，最差一日僅得九百元，十日蝕了六至七萬元。



黃偉文大吐苦水：「上周五黎明喺隔籬開演唱會，一萬六千人入場，做足十一個鐘，先得七千蚊生意！」他形容該處是「死位」：「喺正廁所隔籬，唔係去廁所都見唔到架車！」他希望當局審視及放寬美食車停泊點。



「黎明開個唱先有生意」



海洋公園外亦被稱為另一「死位」，主打黯然銷魂漢堡的美食車「七桌子X樺得園」，其負責人林瑞華指，首輪停泊觀塘起動九龍東一號，每日均售二百個漢堡，只做了四日生意，扣除成本賺萬多元。他說次輪轉至海洋公園每日僅賣五十至六十個：「每日做六七千蚊就回本，o依家每日得四千幾蚊生意，根本做唔住。」



他說，原本預計海洋公園外多遊客，營運後才發現有落差。「遊客落車就被趕入園，出嚟又嗱嗱聲上車。」他直言，生意九成來自本地客；美食車停泊巴士站旁，人流不多，他希望當局開放更多位於商業區及工廠區的停泊位。同樣在海洋公園外擺賣的美食車「BEEF & LIBERY」，職員林先生稱，停泊位置人流極少。



遊客：當局宣傳不足



除了營運者覺得停泊點偏僻，亦有市民對此有意見。市民張小姐表示，因為練跑以及有朋友介紹，才知海洋公園外有美食車，她認為位置有點偏僻。來自山東的遊客馬先生則說，美食車宣傳不足。



鴻福堂美食車首輪及次輪，分別在中環海濱及觀塘起動九龍東一號營業。發言人說，公司會因應每個停泊位，推出不同優惠及食品。「中環（海濱）旅客為主，會做花膠瑤柱羹同雪糕；觀塘午飯時間旺，主要推飯餐吸客。」她說，仍是試業心態，未有統計賺或蝕。