﻿怕再出血 停業一周修車

多個美食車停泊點，人流和生意額均不達預期，經營者紛紛想法自救。其中下周將到中環海濱擺檔的「豪園小食」美食車，負責人梅樂文表示，屆時會推出「一蚊一隻炸一字雞翼」，以及新產品「海鮮沙律西多士」，冀吸引更多食客光顧。



主打神級燒魷魚的「豪園小食」美食車，繼首輪在黃大仙廣場推出「自由定價」後，下周在中環海濱擺檔，再以每隻一元「炸一字雞翼」，以及推出新產品「海鮮沙律西多士」吸客。對於有其他經營者指中環海濱是「死位」，梅樂文坦言，做生意有高低起跌，會抱著獅子山精神，想辦法吸引市民、遊客注意。



美食車「七桌子X樺得園」下周起同樣在中環海濱營業，負責人林瑞華則較悲觀，笑指美食車的冷氣和水箱均出現問題，順勢暫停營業一周，把美食車送入車廠維修，好過開車營業卻蝕錢。