﻿「做得唔開心」辭財爺職 曾俊華︰我無諗住輸㗎!

首先交提名入閘的特首候選人曾俊華，昨天接受《頭條日報》訪問，首次透露當日辭職，原因是「做得唔開心」，繼而參選特首。對手林鄭月娥似持有甚多鐵票，他笑言：「鐵都可以熔嘅。」又指競爭進入第二個遊戲規則——投暗票，強調：「我無諗住我輸㗎！」



曾俊華在訪間中指，參選決定，是「一個積累得來的決定」，「真正做決定也是辭職之後」，他首次透露「辭職不是因為參選，有很多其他事」，包括「做得唔開心！」被問及詳情，他只說：「都去到一個點。」之後稱不想具體說。



外號「薯片叔叔」的曾俊華，形象親民，但提名票遠遠落後對手林鄭。被問到勝算，他說：「沒甚麼，贏就贏，輸就輸。」但說：「沒甚麼人作出選舉決定時會估計自己輸」。面對林鄭獲五百八十張鐵票提名，他笑言：「鐵都可以熔嘅，夠熱度咪熔到囉。」對於外界盛傳中央不會委任他，他重申九九年起任職政府主要官員，「我有可能是香港最資深嘅主要官員………看不到有甚麼理由中央不信任我」。



＂鐵都可以熔嘅＂



建制派支持林鄭的傾向明顯，但曾俊華指「更重要是參加特首選舉者得跨界別跨黨派支持，最終不是看選舉那刻，投票完了贏了，有五年施政，講政治同講施政是兩階段的事，施政時沒跨界別跨黨派支持，很難做得暢順。」他自言在三個候選人中，是唯一建制及泛民都支持的候選人。



他指，特首選舉投票是不記名，相信與寄名提名是「不同的遊戲規則」，即使可能「怎拿都拿不到」建制派的鐵票，但在一千二名選委中，他會爭取「 中間大部份」，自己即使全取泛民三百票，也要有建制派的三百票才可勝出，「如要贏，也要跨黨派支持才可做到，咁樣做到是有代表性，現在看來除我以外餘下兩位做不到」。



＂房屋非一朝一夕可解決＂



針對青年人面對競爭和置業困難，他會重組政府架構，設教育及人力局，課程上改變至適合新一代需要，他亦關心學生自殺問題，提供輔導服務或家長培訓等；在置業問題上，他提長遠目標，讓六成人居住在政府補貼房屋，但坦言青年人住的問題，「 唔係一朝一夕可以解決得到」，有可能是超越下屆政府任期的事，亦有可能令年輕人希望愈大，失望愈大，但他會「努力點樣畀佢哋睇到（希望）」。



曾俊在社交網站上得到不少「Like」，他笑言沒有公關團隊，幕後團隊是一班不出名但理念相同的人，「唔係錢買到的隊伍，好多係認同我呢個信念，大家坐埋一齊brainstorm好多idea出來。」