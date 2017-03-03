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﻿梁振英稱 已向中央解釋UGL事件

2017-03-03 列印
　　特首梁振英昨晚啟程前往北京，準備列席兩會會議。被問及是否將獲委任為政協副主席，他指不評論未發生的事，又說其特首任期餘下四個月，相信時間上能安排，可以兼顧全國政協委員及行政長官的工作。

　　梁振英並主動提及過去一、兩個星期，有評論指他曾經收受澳洲UGL公司的五千萬元報酬，不應出任全國政協副主席。

　　他表示自己過去兩、三年已向中央全面解釋事件，中央完全知情，希望反對派議員實事求是、講法律，不要以不符事實的事情炒作。
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