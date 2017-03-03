 Advertisement
  • 2017年3月3日 星期五
  • 19º
  • 56%
熱門： 林鄭月娥公屋香港玩具傳奇曾俊華劉夢熊

日報新聞 > 港聞

﻿一周內六長者染流感亡

2017-03-03 列印
Previous Next

　　本港正值流感高峰期，衞生防護中心昨表示，在上月二十四日至前日，短短六日期間，共錄得七宗成人嚴重流感個案，當中有六人死亡。死者包括四男兩女，年齡介乎七十五歲至八十九歲，當中兩人於北區醫院病逝，其他人分別在廣華醫院、威爾斯醫院、大埔那打素醫院及瑪嘉烈醫院病逝。七名病人中，有四人感染H3N2流感，一人感染H1N1流感，另外兩人感染的甲型流感尚待分類，但同期沒有錄得兒童流感相關嚴重併發症個案。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd