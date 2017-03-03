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﻿餐廳女東主遭20持刀漢追債

2017-03-03 列印
■越南餐廳東主被二十名越南漢登門追債。
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　　弟債姊還？深水埗鴨寮街一間越南餐廳，昨凌晨零時許，有聲稱債主，帶同約二十名越南漢登門追債，越南裔的二十七歲姓王女東主，見對方來勢洶洶及部份人持木棍及利刀，與店內熟客關上玻璃門。有途人以為發生械鬥報警。

        債主及兇徒見追債不果，在門外叫囂一番及揮舞利刀及木棍欲闖入時，見警員趕至，立即四散逃去。
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