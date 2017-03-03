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﻿美股中段跌44點

2017-03-03 列印
　　美國周四股市偏軟，杜指中段報二一○七一點，跌四十四點；納指則報五八七一點，跌三十二點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點三九港元，跌零點一六港元；中移動美國預託證券價格則見八十五點一四港元，跌零點二一港元。紐約期金中段報每盎司一千二百三十六點九九美元，跌十二點二七美元。
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