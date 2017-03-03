﻿當局出招改善空氣質素 鐵騎士獲補貼舊車換新

澳門交通事務局今年大幅調升多項收費，先後觸發五千人遊行，以及過百車輛慢駛抗議。近日政府汽車環保政策變招，以銀彈吸引近萬二衝程電單車車主棄舊換新，大批車主紛紛換車，令電單車行生意暴升逾五成。有汽車團體認為，即使新政策未能大幅減少車輛數目，至少可改善舊車廢氣污染情況。



據《東周刊》報道，上月十八日逾百輛私家車及電單車在澳門立法會前地出發，慢駛遊行抗議當局調升包括驗車、違泊拖車罰款等多項有關車輛的收費；較早前亦有五千人上街遊行要求撤回該項加費政策。當局多次強調，加費是希望市民買車及用車前多想一想，達到控車效果，事實上有關政策實施後交通秩序有明顯改善，惟澳門人習慣以車代步，加費增添車主經濟負擔，故反對聲音迄今未止。



政策針對二衝程引擎



老舊的二衝程引擎嚴重污染空氣，澳門政府近日推出汽車環保措施，上月初公佈《淘汰重型及輕型二衝程摩托車資助計劃》行政法規，如車主將舊款二衝程電單車送交環保局淘汰，便可獲三千五百元資助，作為換車補貼。自上月中接受申請以來，已有近千名車主參與，預計澳門近萬部二衝程電單車中，三至五成會在計劃期間淘汰。



有車主表示，當局早前推出兩項辣招夾擊，對擁有舊款電單車的車主來說很頭痛，此時政府突然推出註銷舊車的派錢方安，雖然三千五百元資助，相對買新車約三萬多元來說不算多，但足以成為換車誘因。



車行銷量激增



台山區「山葉車行」負責人崔偉明指，政府一邊出辣招，一邊派糖，加上經濟略有起色，換車市民特別多，多次補貨亦供不應求，車行塞滿準備交付客人的新車。業界統計，上月的電單車銷量比一月升逾五成，較去年同期上升三成，自資助計劃公佈後，部份品牌十日內已售出三百輛。摩托車從業員協會主席李仲森認為，估計今次計劃花上逾千萬元公帑，「即使今次政策未能大幅減少電單車數目，但起碼可以加速淘汰舊車，改善廢氣污染情況。」