﻿九龍區八日兩宗 撞車黨湧港險釀真車禍

內地經常勒索司機的「撞車黨」疑殺入本港！近日網上瘋傳多段影片，在油麻地及長沙灣一帶均出現疑似「撞車黨」，騙徒在馬路中穿插，瞄準目標車輛便瞓身飛撲，欲自製車禍，「被撞」司機雖及時避過，但險象環生，幾乎釀成後車追撞前車的真車禍。事件引起網民熱議，憂慮撞車黨來港搵食。有執業大律師認為，這種行騙手法看似簡單，但足以被控多項罪名，「行為極愚蠢」。



網上昨日流傳一段上月二十四日近中午拍攝的行車記錄儀片段，片中拍得一名男子在長沙灣一帶的馬路邊徘徊甚久，似在覬覦「獵物」，其間一輛白色七人車駛至，該男子一度跑向中線準備「插水」，但礙於七人車車速太快，他最後在中線急速停步。其後，再有一輛銀色私家車駛至，該男子重施故技，飛臥路中，險被私家車輾過，幸司機及時扭軚，未有釀成車禍。私家車其後未有理會該男子，徑自離去。



本月一日，有網民在facebook群組「香港突發事故報料區」分享一段影片，稱當日下午近六時，在油麻地一巴士站遇上撞車黨。片中一名穿外套揹斜孭袋的男子走向馬路中央，一輛銀色七人車駛至時，竟跑向該車前面，輕輕跳起，將自己拋向擋風玻璃上。惟七人車早已減速停下，加上該男子「演技太差」，最後兩者自行離去。



有關影片惹來網民熱議，有網民嘲諷騙徒：「演技不專業！」亦有人譏諷他：「不如撞巴士。」不少網民憂慮內地撞車黨移至香港搵食。警方昨天回覆本報查詢，稱沒接獲相關報案。



勒索恐嚇 干預車輛可判監



執業大律師陸偉雄指，撞車黨的犯案手法看似簡單，但可能觸犯多項罪行。根據《道路交通條例》，如行人無故走出馬路或亂過馬路，可被罰款五百元；如干預車輛行駛，更可被罰款五千元及監禁一年。若有人懷不軌意圖佯裝被撞，再威嚇或要求賠償，則有機會觸犯「勒索」或「刑事恐嚇」罪，若牽涉集團式犯罪，更有可能干犯「欺詐罪」，最高可判處監禁十四年。



港人在內地亦曾遇上撞車黨被屈錢，前年五月一個三十人康泰旅行團乘坐旅遊巴前往廣東清遠著名景點「千年瑤寨」途中，兩度遇上撞車黨騙徒假裝被撞受傷，要求賠償，導遊及領隊即時通報公安，當場將三名騙徒拘捕。











