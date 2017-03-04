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﻿司機遇事故勿輕允賠款

2017-03-04 列印
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　　撞車黨犯案手法雖然粗糙，但司機稍不留神，隨時被騙徒得逞，招致損失。香港汽車工業學會會長李耀培提醒司機，若真的不慎撞倒行人，應即時報警，絕不能私下了斷。保險業界更指事主千萬不要胡亂答允賠款，否則等於承認負上全責，保單將會失效。

　　李耀培（右圖）指，絕少聽聞有撞車黨出沒，惟在偏僻地方可能偶有發生，又指本港法例健全，如駕駛者當真不慎撞倒行人，應即時報警；如被撞者僅受輕傷，可考慮和解，但必須要求對方先寫下「永不追究」承諾書。

　　國際專業保險諮詢協會會長羅少雄強調，「第三者人命傷亡保險」已承包道路上所有造成第三者傷亡的賠償，事主千萬不要自行答允賠款，否則等於承認自己對事故負上全責，第三者保險將會失效。他指，發生意外時應避免讓「傷者」離開，並召救護車將之送院驗傷，再告知對方保險公司名稱，即能解決賠償問題。
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