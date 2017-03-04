﻿花期適逢復活節旺季 賞櫻團生意料增一成

今年三、四月正值賞花旺季，撞正下月中復活節假期，有旅行社指，日韓的賞櫻團已有六、七成爆滿，而台灣及內地亦有賞花團，料今年生意增一成。另有旅行社今年特別在韓國團加入了不少偏遠景點，如有長達三公里「櫻花隧道」的馬耳山，吸引賞花一族。



踏入三月，日韓台及內地櫻花花期臨近，韓國今年花期稍為提早，而日本花期則較以往遲，其中北海道更延至五月初。康泰助理總經理樂紹基指，市民一般利用清明前後、復活節前及勞動節前後外遊賞花，甚至有市民會選擇避開紅日，在五月初至五月中去一趟較長時間旅行。



他指，目前賞花團平均已有六、七成爆滿，料今年生意可增一成，除日韓兩地，台灣及內地亦有賞花團，如台中阿里山櫻花火車、內地武漢、湖北、北京、華東及廣西等地，賞花團都較出名，團費與去年相約，日本團約六千至一萬元，韓國團約三至六千元，台灣團則約二至四千元，視乎出發日期而定。除櫻花外，兩、三天的廣東短線團也有賞油菜花的行程，數百元便有交易。



韓國增新景點吸客



星晨市場部總監楊振邦亦指，櫻花團十分暢旺，目前日本沖繩已有早櫻，而四月則是傳統旺季，除日本團有傳統東京的櫻花節慶外，今年韓國團亦特別加入較偏遠的新景點，以五天團為例，除到訪距釜山八十分鐘車程的韓國東南端賞櫻勝地鎮海，亦有長達三公里「櫻花隧道」的馬耳山道立公園。



該公司又特別為自由行在當地舉辦「賞櫻一日遊」，分南北線，到逍遙山、驪州神勒寺、余佐川櫻花道等地賞櫻，目前已陸續有人報團，料未來數周會有較多人報名，望今年生意較去年有增幅。