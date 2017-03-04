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﻿小眾長線團 赴歐美賞花

2017-03-04 列印
■台灣阿里山亦有櫻花觀賞。
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　　除了留在東南亞賞花，亦有不少追求創新的旅遊愛好者，遠赴美加及荷蘭賞花。康泰助理總經理樂紹基指，三、四月亞洲花期過後，五、六月是歐洲及美加賞花旺季，長線賞花團雖非主流，但亦受愛好特別的小眾歡迎。

　　加拿大五月是鬱金香的花季，亦是該地的賞花旺季。樂紹基指，該月舉辦以美食為主打美食兼賞花豪華團，由食家梁文韜帶團，往加拿大國家公園「班芙國家公園」、「幽鶴國家公園」等賞花，團費約三萬元，只辦一團。

　　此外，荷蘭在五月舉行花卉展，亦吸引不少遊客到訪。新華旅遊亦舉辦在四月底至五月初出發的八天荷蘭花展團，團費約七千元，將到一年一度歐洲盛名的荷蘭花展，賞鬱金香、百合花、風信子等。
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