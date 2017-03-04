﻿港警公安聯手 跨省清剿「韋家幫」500人

在內地及香港惡名昭彰的廣西爆竊集團「韋家幫」，近年潛入本港犯案，多間獨立屋中招，他們更去到中東地區爆竊豪宅，多國同受侵擾。本報獲得消息，廣西公安部署跨省追捕行動，派員往廣東、福建及其他省份，追緝五百名「韋家幫」盜賊，遏止他們出境作奸犯科。記者：陶法德



警務處處長盧偉聰上月初表示，希望從源頭堵截內地爆竊犯，廣西公安作出配合，正部署大規模剿匪行動。消息對本報透露，廣西壯族自治區公安廳對港警「一哥」的意見高度重視，召開會議討論，制定方案打擊該省惡名昭彰的「韋家幫」。據悉，廣西公安將整合多個省市公安及香港警方的情報，鎖定一批仍未歸案的「韋家幫」疑犯，再通報廣東以及其他的地區的公安，通過「天眼」以及出入境紀錄，追蹤各人下落。



黨羽出國搵食 阿聯酋落網



本報記者得悉，「韋家幫」除了在廣西、廣東及福建等省份盜竊外，前年該幫六名黨羽遠赴阿拉伯聯合酋長國，在杜拜、沙迦等城市參與七十多宗入屋盜竊，眾人前年七月在當地落網，成為大新聞。



廣西公安嚴打「韋家幫」，但當地盜匪新血不少。記者深入「韋家幫」位於廣西東蘭縣的賊巢，與三名青年對話，發現他們對家鄉多年來仍是貧困縣感到羞恥，因此不惜鋌而走險。他們認為，家鄉位處山區，經濟難以發展，出城打工僅夠餬口，只是沒法下才偷竊，一名韋姓青年說：「我們不像東北人當打手殺人，也不會拿槍搶劫，只會在有錢人家裏拿點東西，不算犯甚麼法，一點損失對他們來說不算甚麼！這個社會沒錢就是罪！」



另一名花名叫「牙仔」的青年亦附和，直言貪官當道，貧困戶得不到援助，只好「盜富濟貧」。他強調盜竊雖然犯法，但非傷天害理，又稱只有「金錢可改變命運」。三人同稱，若有機會，也想跟隨家鄉前輩南下「拿點錢」。內地公安與「韋家幫」之間兵捉賊的遊戲，將不會一時三刻完結。