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﻿今個春季料較暖多雨

2017-03-04 列印
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　　天文台昨公佈本月至五月的春季天氣預報，指受到華南地區東北季候風偏弱影響，本港今年春季相對較暖及雨水偏多，氣溫或高於攝氏二十二點九度，雨量則介乎四百一十七至七百零六毫米或更多。

　　天文台根據世界各地多個電腦氣候模式預測，本港今年春季華南地區東北季候風偏弱，氣溫為正常至偏高，即介乎攝氏二十二點一至二十二點九度或更高。降雨量方面，天文台指，世界各地的電腦氣候模式對今年春季華南地區降雨預測並無明確趨勢，考慮不同統計預報方法的結果後，預料本港今年春季雨量正常至偏多水平，即介乎四百一十七至七百零六毫米。

　　此外，天文台指過去兩個月，赤道太平洋中部及東部的水溫維持緩慢上升趨勢，今年一月該區水溫大致正常；根據世界各地多個氣候模式的預測，預料正常的海洋及大氣情況會在今年春季持續。
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