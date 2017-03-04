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﻿食麵後傷人逃去 警追緝八男子

2017-03-04 列印
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　 八名男子，昨凌晨在尖沙咀一間拉麵店，飽餐一頓後，藉詞不滿職員服務態度發難，毆傷兩名職員後未有繳付近二千元帳單逃去。警員到場將兩傷者送院，並緝捕兇徒歸案。

        現場為棉登徑八號凱譽地庫一間拉麵店，昨凌晨約三時，八名男子在店內大吃大喝後，藉詞不滿意職員服務態度，將一隻碗掟落地損毀後，又用玻璃樽擊傷兩名分別姓冼(三十二歲)及姓龍(二十五歲)職員，手及口鼻，未有付近二千元帳單後奪門逃去。

　 其他職員見狀報警，救護車到場將兩傷者送院，警員封鎖麵店調查，麵店一度暫停營業。警員事後在附近兜截可疑人，但未有發現，案件暫列傷人及不付款而離去，並追緝涉案八名男子，其中兩人三十至四十歲，分別穿着淺色外套及長褲，以及穿黃色外套及藍色牛仔褲。警方事後翻看閉路電視追緝涉案兇徒。
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