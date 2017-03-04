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﻿選舉處闢謠：選票不驗指紋

2017-03-04 列印
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　　本月底舉行的特首選舉，選委將以不記名的「暗票」形式投票。有評論文章指，選舉結束後選票將運回內地檢驗指紋，以查核選委的投票選擇。選舉事務處昨發出嚴正聲明，指有關傳聞毫無事實根據，法律絕不容許，又指除非法庭另有命令，否則不能檢查選票。

　　選舉事務處聲明指，根據法例，選舉主任宣佈選舉結果或終止有關選舉程序後，必須隨即將選票包裹和密封，並邀請候選人、選舉代理人或監察點票代理人在場監察過程。已密封及加以批註的選票及有關選舉文件，會由總選舉事務主任負責妥為保存六個月，除非法庭另有指示，否則必須在該六個月屆滿時立刻全數銷毀。

　　聲明批評有關傳聞毫無事實根據，法律絕不容許，重申按法例規定，整個投票過程都是保密。選管會將一如既往，嚴格按照法律要求全力確保選舉公平、公開及誠實。
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