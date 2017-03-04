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﻿劉兆佳指只有危害國安 中央才不任命

2017-03-04 列印
　　早前有指中央或不任命特首選舉當選人，全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，未曾聽過中央官員明確講明如某候選人當選會不予任命，認為只有在當選人嚴重危害國家安全和利益，令一國兩制不能全面和準確實施下，中央才會不予任命。劉續指，目前三名候選人中，不認為任何一人出任行政長官會損害國家利益，又指即使選出中央不願見到的人選，在選委會組成不變下，重選結果亦不會改變，相信如中央不委任當選人，會引起政治風波。

　　另外，身兼林鄭月娥競選辦資深顧問的全國人大常委范徐麗泰被問及有選委受到中聯辦壓力要提名林鄭，她表示即使有這情況亦是極少數，又稱現時難言林鄭能否在首輪投票勝出。
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