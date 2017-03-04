另外，身兼林鄭月娥競選辦資深顧問的全國人大常委范徐麗泰被問及有選委受到中聯辦壓力要提名林鄭，她表示即使有這情況亦是極少數，又稱現時難言林鄭能否在首輪投票勝出。
劉兆佳指只有危害國安 中央才不任命
另外，身兼林鄭月娥競選辦資深顧問的全國人大常委范徐麗泰被問及有選委受到中聯辦壓力要提名林鄭，她表示即使有這情況亦是極少數，又稱現時難言林鄭能否在首輪投票勝出。
九龍區八日兩宗 撞車黨湧港險釀真車禍
內地經常勒索司機的「撞車黨」疑殺入本港！近日網上瘋傳多段影片，在油麻地及長沙灣一帶均出現疑似「撞車黨」，騙徒在馬路中穿插，瞄準目標車輛便瞓身飛撲，欲自製車禍，「被撞」司機雖及時避過，但險象環生，幾乎釀...
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全國政協會議開幕 俞正聲：助建新政商關係
全國政協十二屆五次會議昨午揭幕，象徵為期十一天的「兩會」正式展開。全國政協主席俞正聲表示，政協今年會貫徹落實中央重大決策部署，加強政治引領，迎接十九大等工作，並協助黨和政府，協調關係、理順情緒、化解矛...
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提及南京大屠殺 村上新作惹爭議
日本暢銷作家村上春樹相隔七年，在上月出版最新長篇小說《騎士團長殺人事件》，令不少書迷引頸以待，更掀引搶購潮。但部份書迷拜讀該作品後大為不滿，原因是村上在該作品內提及南京大屠殺，更寫道事件中有四十萬中國...
2017-03-04
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淺月灣盡享悠閒生活
環境清幽是不少人理想居停的條件，大埔黃魚灘屬傳統豪宅地段，四周被翠綠山景包圍。其中的指標洋房屋苑淺月灣之一，少有放盤。是次介紹的放盤，洋房實用面積約1,446方呎，據悉，業主曾以300萬元豪裝大屋，而...
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外圍美股出現回吐 北水潮退 恒指跌175點
港股昨承接美股周四跌勢，加上北水潮退，恒指反覆向下，最多跌216點，於23500見支持，全日跌175點，成交逾757億元。以全周計，恒指累積下跌412點或1.72%；國指累積下滑274點或2.63%。 周四美股三大指出現回吐，恒指昨隨外圍向下，低開109點，報23618點，其後反覆向下，午後一度低見23511點，跌幅達216點，於23500點獲支持，尾市跌幅稍收窄，恒指收報23552點，跌175點或0.74%；國企指數收報10144，下滑102點或1%，成交金額757.05億元。 耀才證券研究部總監植耀輝指，美國聯儲局很大機會於本月加息，荷蘭即將舉行大選，以及北水班...
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希比亞訪港論戰 紅軍遇廠更強
英超六強小聯賽之龍利物浦在一七年劫富濟貧，近六輪能從熱刺、車路士及曼聯三支勁旅身上取得五分，其他三輪卻全敗。身在香港的名宿希比亞亦坦言紅軍遇強愈強，今晚作東迎戰小聯賽之蟲兼有歐聯後顧的阿仙奴，有明顯優勢，主勝穩開！ （now621台、LeSports HK App周日凌晨1:30直播） 利物浦在前六名小聯賽八戰四勝四和遇強愈強，希比亞解釋紅軍的踢法形成此特點：「實力較佳的球隊對自身技戰術有信心，不會因面對紅軍而改踢穩守突擊，互相鬥攻紅軍鋒線就有優勢。」紅軍在小聯賽由七將轟入十二球，射入近四球的沙迪奧文尼及韋拿杜姆今仗皆候命，後者矢言要領軍從上輪不敵李斯特城的陰影反彈...
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火熱韓流怪客
韓風一直吹，就連眼鏡界也被韓流怪客Gentle Monster進擊，人氣大熱！今季品牌延續浮誇味道，大玩自然色調，更推出多款聯乘作，充滿個性態度！文：Ki圖：黃頌偉 多得天后全智賢在《藍色大海...
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B仔下月出世 準爸爸蘇永康 幫囝「試車」
49歲的靚聲王蘇永康（阿公），與任職Alexander McQueen亞太區總裁的愛妻馮翠珊（Anita）去年造人成功，一索得男，預產期為下月3日，有機會與4月4日生日的蘇太同月同日生喎！現倒數等做爸...
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巴士的點評——順豐成功皆因食正中國兩個大浪
香港人好多都淘過寶，都用過順豐速遞，順豐近日在內地十分火紅，因二月底在A股市場借殼上市，連漲五天，其創辦人王衛身家暴漲至一千八百九十一億元人民幣（下同），一度成為香港首富，其後股價略回吐，王衛仍是香港第二富豪（僅次於李嘉誠），在內地富豪榜亦打入三甲。 若大家以為這又是一個內地的超級富豪而已，那就錯了，王衛可說是十分地道的香港人，一九七一年在上海出世的他，七歲時已經跟家人來了香港，香港完成小學及中學課程，聞說順豐的生意亦在是旺角砵蘭街起家。 不少報道指王衛做「水貨佬」起家，但我小時住在深水埗，該區做布行的朋友識得王衛，說出不同的故事。王衛與他的媽媽二十多年前是做時裝廠，媽媽早...
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閘中尋寶——指揮官恃質夠爭
列陣頭場四班千二米的姚廄初出馬「指揮官」，三歲澳洲馬早於上季尾時已試過閘，且當時已顯露前速不俗。今季再試三課閘，全由潘頓一手主理。上月中試一千米谷閘，除頭罩試來走規穩定，早段居前列扣韁守內疊，直路上沿...
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