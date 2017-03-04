﻿取名「THE BOXES」洗走土氣 邊境購物城平租搶客

《東周刊》報道，一直只聞樓梯響的元朗新田邊境購物城計劃，最近悄悄開展招商工作，更將「購物城」改名為「THE BOXES」，一洗「老土」形象。購物城租務部職員透露，呎租介乎六十七至一百零七元，較元朗市中心的商舖最多平一半租金。大會日後會提供每日五十至一百班免費穿梭巴士，接駁各口岸、元朗和上水區。



佔地四十二萬方呎的購物城，已改名為「THE BOXES購物城‧新田」，口號也改為「遊玩‧購物新體驗，零售‧展銷新據點」。負責招商的「善營有限公司」在地盤外，掛有多幅招租橫額。



記者成功安排到購物城視察。租務處僅五人營運。負責接待的職員，向記者遞上招租文件，指購物城是中港兩地首個戶外購物遊樂園，場內有許願池、人力車、觀鳥區、街頭藝術館、音樂會等消閒設施，每月會舉辦各種活動吸引人流。



職員其後向記者遞上安全帽，帶記者進入仍在施工的地盤參觀。現場所見，購物城的行車路和排水設施大致鋪好，而靠近青山公路的一列商舖，外牆和頂部裝飾都髹上紫色和白色油漆，安裝了電箱，其餘商舖大致完成平整。



設穿梭巴士往來元朗上水



全場有二百一十四個店舖，出售名牌產品、電器、珠寶、個人用品及熟食，舖位面積由最小的三百一十六方呎，到最大的一千零六十三方呎，呎租介乎六十七至一百零七元，已包括管理費。



職員說：「每個舖有獨立電表，自己負責電費，之後可能每方呎再多收三至五元作為推廣費。穿梭巴士都要營運嘛。」他表示，將提供每日五十至一百班免費穿梭巴士，來回福田和落馬洲管制站，還有元朗和上水區。」



新田購物城基金會成員、進出口界立法會議員黃定光表示，現時購物城已建好一系列店舖，待屋宇署批出入伙滿意紙後，其他舖位便會照辦煮碗搭建，預計今年六月可完成工程，相信可趕及暑假檔期開業。



不過，近期內地來港旅客人數今非昔比。黃定光承認，當初籌辦購物城的原因之一，是分流來港購物的旅客，減低對北區、屯門和元朗等居民的生活影響。他指目前內地旅客對鐘錶、珠寶等需求的確有所下降，但對本港賣的日用品需求仍高，相信購物城仍有一定吸引力。