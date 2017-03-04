﻿逆轉前程 好景不常月薪插水 地盤安全主任供過於求

曾被視為高薪厚職、負責監督地盤員工安全及健康的安全主任，近年由於供過於求，其樂觀前景於去年逆轉，月薪更較高峰期時下跌一半。有顧問公司甚至「出蠱惑」，以低於市價兜售「掛名」安全主任，但到工地實際巡視時，則改派安全督導員上場。為求「慳皮」，有業界要求駐地盤工程師或管工兼任部份安全主任的工作，甚至向顧問公司廣招兼職安全主任，出現「一人睇四個地盤」情況，變相趕絕全職安全主任。



地盤安全主任以往受惠於大量基建工程，完成課程的畢業生不愁出路，更一度有公司開出五萬元月薪搶人。但近年安全主任供過於求，部份行家更在網上訴苦，稱已加入「失業大軍」行列。



統計處數字顯示，本港建築地盤的數量每年仍有穩定升幅，但註冊承建商商會會長陳耀東指，完成課程投身安全主任的人數，遠較工程量的增幅高。他不諱言，安全主任過去人工高，加上報讀並取得相關資格的難度不高，「安全主任不用擔又不用抬，大家都覺得是優差，很多人入行，令現在供應過多。」



蠱惑公司督導員扮主任



加上行內顧問公司的「偷雞」做法，亦間接令安全主任「無得撈」。據了解，部份安全顧問公司會「出蠱惑」招生意，通過WhatsApp或電話，廣招「掛名」安全主任，當手上累積一批名單後，再向業界以低於市價兜售，但最終落場巡查的，卻是安全督導員及其他無牌人士，無疑等於打爛安全主任的飯碗。



為節省工程成本，市場更傾向聘請兼職安全主任，遂湧現一批安全顧問公司，一家包攬數十個工程的生意，十名兼職安全主任須跟進四十個工程項目。註冊安全主任陳先生解釋，現時不少工程只為期數個月至半年，故聘請全職安全主任並不划算，聘請兼職或便宜一半，人工成本僅一萬元，全職安全主任自然不再吃香。



網上有多名自稱安全主任的網民，自組「安全主任失業大軍集中營」大吐苦水，直言所認識的行家中，有二十多人的註冊編號是在五千之後，且「無職升」，剛註冊的安全主任若想有三萬元人工，最基本要持有土木或屋宇裝備工程的高級文憑，門檻比往年更高。



多人WhatsApp群組「求救」



註冊小型工程承建商簽署人協會主席黃永華認同，現時業界「僧多粥少」，他認識的安全主任中部份已「降呢」從事安全督導員工作，薪金由原來的兩、三萬元降至約一萬八千元。即使對學歷要求不高的地盤管工職位，也成為安全主任的「水泡」。



註冊安全主任陳先生承認，近月多了安全主任在WhatsApp群組「求救」，詢問有沒有工作轉介，「連管工工作也不放過。」