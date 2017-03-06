﻿女義工被指勾結內地僧圖吞產業 竹林禪院爆爭產 驚揭創寺祖師孽緣

荃灣有名的竹林禪院爆發女義工勾結內地和尚及黑衣人，圖侵吞襌院產業。本報偵查所得，一個涉「內地僧侶」的幕後集團，疑串同混入竹林禪院達十年的女義工，欲爭奪襌院四公頃土地的控制權和逾九千萬存款。一直負責管理禪院的俗家人「龐氏家族」為保祖先所創基業，終決定自爆封塵八十年的驚天秘密：原來禪院開山祖師、俗名龐日東的融秋和尚，一九三八年在父親跪地哀求下，答應暗中為龐家繼後香燈，與小尼姑先後誕下四子。融秋自知破戒犯規，早年向後人表明將有「大劫」，叮囑後人一定要把禪院交給政府監管，繼續弘揚佛法，以免落入壞人手上。



記者：徐曉伊



身為融秋和尚的媳婦詹豐，偕同兩名女兒龐孟婷及孟嫄接受本報專訪問，強調事件是佛教的「因果報應」：「我哋好驚，由去年十月開始不斷被人出言恐嚇！」龐老太憶述，一位女義工十年前在襌院廚房幫忙，常向寺內大和尚寒暄，時任方丈意昭大師不虞有詐，容許她成為襌院曼華堂委員會成員，亦是襌院名下九千萬元存款的授權簽署人之一。



龐老太三女龐孟嫄表示：「我們身為祖父融秋老和尚的後人，謹守祖父及父親教誨，不貪不婪，我們一家人都不是曼華堂委員，亦非司理，沒有參與權。」「我明白前人種下的孽，要由後人來還，這是劫數，過去多月來有人出言恐嚇，稱和尚後代不得好死！」龐孟嫄稱：「今次我們不再退縮，決定站出來公開自己身世，圖阻對方獨霸禪院。」



大批內地「和尚」黑衣人湧現



龐孟嫄憶述，早於去年下旬該襌院女義工引入大批「內地和尚」入住，但各人不肯出示戒牒，又不出示身份證明文件；他們想擁立果恆法師為禪院方丈。其後，女義工招兵買馬，聘請一批「黑衣人」，每當龐家現身禪院，該批黑衣人便圍住拍照。今年正月，女義工及黑衣人以行動威嚇居於襌院的龐老太，又阻止善信進入地藏廟內參拜，龐孟嫄收到媽媽在電話中哭訴求救，即時報警，並趕到寺院。她見母親全身發抖冒汗，即叫救護車將母親送院，經醫生證實血壓升至二百，龐老太留院四日三夜。



阻善信入廟參拜 恐嚇龐老太



孟嫄直指女義工趁母親入院後，擅自把部份房間換鎖，並裝上閉路電視，整個寺院佈滿內地和尚以及黑衣人，原本在襌院居住的老和尚亦被嚇怕，不敢發聲。「我相信這件事不簡單，估計幕後有人有組織侵佔整個芙蓉山，以圖操控山上大大小小的寺廟。」他們希望律政司插手，讓竹林襌院成為慈善機構，由政府管理，不要被人據為己有。