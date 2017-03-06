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﻿馮驊：選票不會有號碼

2017-03-06 列印
■三位特首候選人首次同場碰面，手牽手讓傳媒拍攝。
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　　特首選舉三名候選人「入閘」後，昨日首次同場會面，一起出席選管會簡介會，首次「手牽手」讓傳媒拍照。簡介會以抽籤方式決定候選人編號，以及分配選舉廣告的指定展示位置，結果一號為曾俊華、二號為林鄭月娥，三號為胡國興。

　　另外，選管會主席馮驊特別提到特首選舉不記名投票的保密安排，指選舉日會安排足夠人手維持票站秩序，嚴格遵守投票保密，選票上不會印上任何號碼，若選票上有任何記認能識別選民身份，或會被裁定無效。他重申票站內不得拍照，選委進入票站前要關掉並收藏好手機。
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