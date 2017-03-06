﻿天台露宿150呎月租千五元 僭建露天廚廁「好過瞓街」

本港樓價及租金高企，奇怪租盤有價有市！近日有業主於網上放租元朗錦上路村屋的一百五十方呎天台，月租一千五百元，標明「有水電廁所好過瞓街」，附圖更顯示天台有一個露天馬桶，引起網民熱烈討論。有律師表示，在天台安裝馬桶及洗手盆屬於僭建，業主或要負刑責。



近日有業主於facebook群組「元朗村屋討論區」開價每月一千五百元，出租元朗錦上路一百五十方呎的村屋天台，但附圖所見，該天台無瓦遮頭，只有一個臨時帳篷，全無私隱可言。



帖文又表明，該天台可住人，更稱：「有水電、廁所，好過瞓街，中午可曬太陽，夜晚可數星星」。



該帖文引起網民熱烈討論，有人指露天馬桶其實是「天體廁所」、「堅開揚」，亦有人批評業主「無良心」，出租無瓦遮頭的天台。業主其後刪除帖文，但向傳媒指會繼續放租。



業主僭建須負刑責



上善置業經理李耀漢表示，曾有業主將元朗村屋和天台「劏開」出租，可令租值提升百分之二十五，而且「劏細」空間更易找到租客，「租客當然想（租金）愈平愈好」，但指與人合租暗藏保安和火警危險，「其他租客係陌生人，亦唔知佢哋會帶咩人返屋企」。



他續指，今次放租的天台呎租十元，算是非常吸引，而區內亦有不少約七百方呎的村屋租盤，每月租金約六千至七千元，「雖然呎租高少少，但保障全面好多」，又提醒租戶必須了解放租者是業主還是二房東，以免被騙招致損失。



大律師陸偉雄表示，出租天台予人居住不一定違法，但馬桶及洗手盆在法律上是構建物，安裝在天台上的構建物則屬於僭建，因此業主可能要負上刑責，如租戶入住後加上搭建物，亦可能違反建築物條例和消防條例。