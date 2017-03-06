﻿恆齒泛黃 兒童可否漂牙？

對於已換了恆齒的兒童，如牙齒泛黃，即使洗牙亦於事無補，還可以有哪些方法，可助改善？齊來聽取牙醫的專業指引。文：衞兒



牙科邵醫生表示，使用任何美白方法前，不論成人或兒童，均應先了解令牙齒變色的成因，如屬生活習慣所致，必須先改變不當習慣，成人個案多為常喝咖啡、紅酒、濃茶等飲料，會在牙齒上形成污迹，一般只要將牙齒徹底清潔，色澤大多數會有所改善。



先查找成因



對於一些偏方，例如用鹽或用梳打粉等來刷牙，或者用一些去牙迹粉、美白牙膏等配方，短期內的確有可能令牙齒變白一點。這是由於當中的微粒，會在刷牙過程中擦掉牙齒表面的污迹，不過同時也會磨走部份琺瑯質。長時間使用反而會令琺瑯質變薄，使牙齒變得更黃及更易出現敏感。



「情況就如用過猛力度來刷牙一樣，當琺瑯質損耗後，米黃色的象牙質層露出，外界的冷熱刺激便會更易直達神經，形成牙齒敏感問題。牙醫洗牙是以超聲波高速震動的方式洗掉牙迹，以及震走牙石，不會對齒質造成磨損。」牙科邵醫生稱。



孩童忌用化學劑



兒童牙齒變黃成因，除了因琺瑯質被磨蝕外，有可能是因先天或後天攝取過多四環素所致。部份抗生素等藥物有可能含有一定份量的四環素，當四環素在牙齒內積聚，即會令牙齒出現牙斑或變灰。



這類情況即使由專業牙醫漂牙幫助也不大，如有需要可選擇以牙套或搪瓷牙貼，遮蓋變色的牙齒。事實上漂牙始終會用到化學劑，加上孩子欠缺耐性，難長時間佩戴牙膠，故不建議兒童通過漂牙美白牙齒，選擇較溫和的方法如美白牙膏等為宜，但也需要注意如有牙齒敏感或牙齦炎等口腔問題，亦不宜使用。



損及牙齦易敏感



美白牙貼及牙齒美白劑由於多數含有低濃度的過氧化氫（Hydrogen Peroxide）等化合物，可以滲入牙齒琺瑯質以至象牙質，使牙齒變得較為亮白。雖然一般牙貼所含過氧化氫的濃度均較低，但如果本身有牙齒問題如牙齦發炎或蛀牙等，長期接觸這類化學劑，有可能令問題惡化，例如可誘發牙齦痠軟、牙痛，甚至令牙齦炎症加劇。



美白牙齒方法不當，還可以引發牙齒敏感，需要更長時間治理。早期牙齒敏感只會有輕微不適的異樣感覺，但如磨蝕嚴重或牙齒已破裂令「象牙質小管」外露，進食冰冷食物時便會有強烈刺痛感，這屬於中度至嚴重的牙齒敏感，惡化時有機會要脫牙才可根治。