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日報新聞 > 港聞

﻿56%港人BMI超標 六成中央肥胖

2017-03-06 列印
■腎臟基金會、腎科學會、醫院管理局及衞生署合辦「世界腎臟日在香港」。
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  肥胖可增加患腎病的風險，多個腎病關注組織早前在全港多個屋邨進行一項肥胖調查，發現有五成六受訪者的體重指數（BMI）超標，另有六成三人屬於中央肥胖。

  本周四是世界腎臟日，由腎臟基金會、腎科學會、醫院管理局及衞生署合辦的「世界腎臟日在香港」，於去年底至今年初，為全港一千一百七十九名市民進行肥胖調查，分別為其中九百二十及六百七十八名受訪者量度BMI及腰圍，發現五成六人BMI超標，六成三人屬中央肥胖。

　　調查又發現，七成二受訪者不知道BMI是甚麼，亦有約一半人透露受訪前一周，沒有做足夠運動，或進食足夠蔬果。
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