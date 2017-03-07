﻿抗擊血癌 移植限期僅三月 堅強小曉晴 求骨髓續命

每個小女孩都憧憬成為公主，鍾愛《冰雪奇緣》堅強公主艾沙（Elsa）的六歲女孩蔡曉晴，不幸患上血癌，面對人生大逆境，仍頑強對抗病魔。曉晴爸爸稱，女兒化療後病情復發，須在三個月內移植合適的骨髓，他呼籲市民登記捐骨髓，為曉晴送上希望。



曉晴父親表示，去年四月曉晴突然腳痛不能走路，到醫院檢查後確診血癌，醫生無法解釋病因。經過十個月化療，大部份癌細胞被殺死，曉晴可重返校園，豈料癌病本月復發。「醫生話啲藥對癌細胞無效，再化療都無用，只可以控制住，要係三個月內換骨髓先有三成機會康復。」他稱，消息來得突然，家人感到很傷心。



女兒樂觀抗癌魔 父不忍告訴限期



曉晴如同其他小朋友一樣怕打針食藥，未能踏出病房半步，曉晴爸稱女兒「好辛苦」。但他指，曉晴很生性，對抗病魔雖然辛苦，但很聽話，「唔扭計」。



他指，曉晴很喜歡艾沙公主，形容曉晴本身是開心的「公主」，個性活潑開朗，受老師喜愛，即使身處病房仍不時聽到她的笑聲。曉晴因化療影響頭髮疏落，但仍笑着扮演艾沙公主。曉晴知道自己再病發，「（佢）仲成熟過我哋，見到我哋喊到唔知點樣，佢仲攬住我哋，話有壞細胞咪再醫囉。」曉晴爸一度哽咽，不忍告訴女兒三個月的限期。



曉晴爸呼籲，市民登記捐骨髓，除了曉晴外，病房有其他人仍然等待合適的骨髓。「即使未必啱曉晴，或者都幫到其他人。」



捐骨髓脗合僅萬分一



紅十字會表示，根據統計，找到一位完全脗合的無血緣的捐髓者，一般只有五千至一萬分之一機會，愈多市民登記捐贈骨髓，病人找到脗合捐骨髓者的機率便會更高。紅十字會又指，凡年齡介乎十八至六十歲及身體健康的人士，均可前往任何一間捐血站登記成為骨髓捐贈者。