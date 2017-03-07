﻿竹林禪院風波 僧人促律政司介入 疑內地假和尚控制寺院斂財

繼本報昨天披露有九十年歷史的荃灣竹林禪院開山始祖融秋和尚和小尼姑暗中誕下四子，疑再遭女義工王美珍串同「內地和尚」向融秋後人爭奪襌院控制權後，位於竹林禪院附近的「虛雲和尚紀念堂」住持濟平大師的徒弟釋照月，昨加入「戰團」，指本港各寺院充斥大量「內地假和尚」，來港非法在寺院工作，侵蝕各寺院控制權，乃入稟法院要求律政司司長及民政事務局局長介入竹林禪院事件，將毫無監管的竹林禪院「曼華堂」撥亂反正。消息稱，竹林禪院掌管財政的曼華堂成員之一的女義工王美珍早於○六年私下成立「歡喜心慈善會有限公司」，在禪院或其他地方做法事，藉此收費。記者：徐曉伊



於二○○○年出家成為濟平大師徒弟的釋照月，昨以原告人身份入稟高院，控告竹林禪院掌管財政的曼華堂，並將律政司司長及民政事務局局長納入為答辯人。釋照月在入稟狀中指，根據《受託人條例》的慈善信託，曼華堂管理混亂，成員濫權，行為失德，破壞信託原則，更容許他人利用公眾寺院經營籌款，曼華堂作為公共慈善性質的寺院，該等行為侵害受益人權益，因此，要求法庭頒令補救措施，包括律政司應以慈善事業守護人角色介入，另民政事務局局長按《華人廟宇條例》，書面授權合適人士進入曼華堂，查核是否違反《華人廟宇條例》任何證據、物品及相關文件，要求法庭頒令，根據《公司條例》及《社團註冊條例》重組曼華堂，並委任專業、公職人士及社會賢達加入董事會。



消息稱，居於荃灣芙蓉山虛雲和尚紀念堂的釋照月，自二○○○年跟隨師父濟平大師皈依為徒，同年底剃度為僧。根據釋照月向法庭呈交的誓章，內容指曼華堂按《新界條例》於一九三二年成立，持有四十萬餘呎土地，但堂的成員同時也管理竹林禪院的運作。濟平大師出家逾七十年，是芙蓉山長老，故會參加竹林禪院活動，並於去年獲禪院安排房間居住。



借寺院地做法事牟利



釋照月在誓章指，「歡喜心慈善會有限公司」自○六年至一二年間，以竹林禪院為業務地址，其間一直營運並持續收入，但「歡喜心」和禪院沒有關連，其公司董事卻是竹林禪院曼華堂的委員王美珍。今年二月十一及十二日禪院出現十多名黑衣人，阻撓信眾望行參拜活動及干擾管理會議。



釋照月指竹林以堂控地及同時管理業務的方式，累積資產利益龐大，成為一些人的目標，故此，「堂」成為毫無監管的私人王國，如任何其中一名成員立心不良，足可以操控整個「堂」，令慈善事業成為私人財富來源。香港一直有眾多人士不斷力圖佛教事務回到正軌，但徒勞無功，就像大埔定慧寺「混帳」事件，都被佛聯會及律政司漠視。故此，希望藉今次入稟，向社會發出正確訊息，即使香港沒有慈善法及宗教法，對於假借佛教之名斂財，違背慈善事業宗旨的舉動，最終都應由法庭守護淨土。