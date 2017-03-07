﻿竹林禪院風波 僧人促律政司介入 疑內地假和尚控制寺院斂財

於二○○○年出家成為濟平大師徒弟的釋照月，昨以原告人身份入稟高院，控告竹林禪院掌管財政的曼華堂，並將律政司司長及民政事務局局長納入為答辯人。釋照月在入稟狀中指，根據《受託人條例》的慈善信託，曼華堂管理混亂，成員濫權，行為失德，破壞信託原則，更容許他人利用公眾寺院經營籌款，曼華堂作為公共慈善性質的寺院，該等行為侵害受益人權益，因此，要求法庭頒令補救措施，包括律政司應以慈善事業守護人角色介入，另民政事務局局長按《華人廟宇條例》，書面授權合適人士進入曼華堂，查核是否違反《華人廟宇條例》任何證據、物品及相關文件，要求法庭頒令，根據《公司條例》及《社團註冊條例》重組曼華堂，並委任專業、公職人士及社會賢達加入董事會。
消息稱，居於荃灣芙蓉山虛雲和尚紀念堂的釋照月，自二○○○年跟隨師父濟平大師皈依為徒，同年底剃度為僧。根據釋照月向法庭呈交的誓章，內容指曼華堂按《新界條例》於一九三二年成立，持有四十萬餘呎土地，但堂的成員同時也管理竹林禪院的運作。濟平大師出家逾七十年，是芙蓉山長老，故會參加竹林禪院活動，並於去年獲禪院安排房間居住。
借寺院地做法事牟利
釋照月在誓章指，「歡喜心慈善會有限公司」自○六年至一二年間，以竹林禪院為業務地址，其間一直營運並持續收入，但「歡喜心」和禪院沒有關連，其公司董事卻是竹林禪院曼華堂的委員王美珍。今年二月十一及十二日禪院出現十多名黑衣人，阻撓信眾望行參拜活動及干擾管理會議。
釋照月指竹林以堂控地及同時管理業務的方式，累積資產利益龐大，成為一些人的目標，故此，「堂」成為毫無監管的私人王國，如任何其中一名成員立心不良，足可以操控整個「堂」，令慈善事業成為私人財富來源。香港一直有眾多人士不斷力圖佛教事務回到正軌，但徒勞無功，就像大埔定慧寺「混帳」事件，都被佛聯會及律政司漠視。故此，希望藉今次入稟，向社會發出正確訊息，即使香港沒有慈善法及宗教法，對於假借佛教之名斂財，違背慈善事業宗旨的舉動，最終都應由法庭守護淨土。