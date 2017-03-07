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﻿美股中段跌71點

2017-03-07 列印
　　美國股市本周首個交易日走軟，杜指中段報二○九三四點，跌七十一點；納指則報五八三三點，跌三十七點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點一二港元，跌零點○八港元；中移動美國預託證券價格則見八十四點六七港元，跌零點一三港元。

　　紐約期金中段報每盎司一千二百二十八美元，升一點五美元；紐約期油則報每桶五十三點一九美元，跌零點一四美元。
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