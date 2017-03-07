﻿梁振英入稟控梁繼昌誹謗

立法會會計界議員梁繼昌上周向傳媒表示，特首梁振英因收取澳洲企業UGL四百萬英鎊，正受香港及外國稅務局調查。特首辦昨晚證實，梁振英已入稟法院，就梁繼昌誹謗提出民事訴訟。梁繼昌回應傳媒查詢指，其律師已收到法庭的相關信件，稱今日會回應。



據悉，梁振英的律師對梁繼昌指的說法感到驚奇，認為梁繼昌作為知名律師行的稅務顧問，有關言論容易令人誤解，梁振英亦無收過香港及外國稅務局的查詢。



二十六名非建制議員上周去信全國政協主席俞正聲，反對委任梁振英為全國政協副主席。梁繼昌稱梁振英因UGL事件受廉署調查，甚至受香港及外國稅局調查，梁振英隨即向他發律師信，表示自己從未受稅局調查，要求他解釋指控有何根據，並須昨日中午前回覆，否則採取行動。