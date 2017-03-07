﻿深圳婦患「心包積液」 港大深院求醫

港大深圳醫院昨公佈一宗世界罕見病例，一名年近七旬、居於深圳的婆婆被發現心臟包膜內，有大量如豆漿般的乳黃色積液擠壓其心臟，令她喘不過氣，求診後確診患上「乳糜性心包積液」，這個罕見疾病全球只有約八十宗。



全球僅八十宗病例



該名婆婆去年五月發現自己臉部腫脹，又喘不過氣，求診後發現心包內有數百毫升的乳黃色液體，相信是淋巴管內的乳糜液漏到心包腔內，形成了「乳糜性心包積液」。她先後於深圳、廣州、北京的醫院接受心包穿刺，但無法完全根治，今年一月到港大深圳醫院接受胸腔鏡微創手術，將其心包內的液體流到胸腔裏，又把胸腔的淋巴管主幹封閉，使淋巴液不會再漏入心包，現時她身體狀況平穩。