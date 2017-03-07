﻿樹下以水泥埋屍 誤殺女友 醋漢囚13年

點心師傅懷疑同居女友與鄰居有染，質問下與女友大打出手，扼斃女友後，更以水泥在大樹下埋屍。被告早前承認阻止合法埋葬屍體，但否認謀殺罪，陪審團昨一致裁定被告謀殺罪不成立，但認為被告在被挑釁下殺人，故裁定他誤殺罪成。法官判刑時斥責被告「可恥、冷血、野蠻、不人道」，判他入獄十三年。



法官潘敏琦判刑時指，陪審團雖信納被告郭威成（三十五歲）在非自衛的情況下扼斃死者，但被告是在被挑釁或激怒下犯案。被告的證供亦指，事發前一晚，死者曾嘲他因腰傷而無法工作很「冇用」，他更懷疑死者與鄰居有染，二人遂動手互扼頸部。



法官續指，被告在發現死者死去後沒有尋求協助，反而到五金舖購買水、泥沙及水泥，再掘洞埋屍，剝奪死者獲體面埋葬的機會，而死者更是其兩歲兒子的母親，形容被告「可恥、冷血、野蠻、不人道」，故判處十三年監禁。