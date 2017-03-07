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﻿舉報逾20違泊黑點 巴士工會促嚴正執法

2017-03-07 列印
　　早前巴士工會不滿警方對未有「埋正站」的巴士抄牌，發起按章工作控訴巴士站內違例泊車問題。巴士業職工會聯盟和多名區議員昨到警察總部舉辦相片展，指出全港有最少二十多個違泊黑點，要求警方增加交通督導員，嚴正執法。

　　聯盟主席林錦標指，警方雖在工會按章工作後加強打擊違例泊車，但情況只改善了一個星期，其後巴士司機在各區都發現有私家車、的士於巴士站上落客，批評政府及警方未有正視問題，遂發起行動展示全港二十多個違泊黑點資料，要求警方增加交通督導員，並建議政府可於違泊黑點裝置攝錄機，解決人手暫時不足問題。
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