﻿警拘八黑漢 及時制止大廝殺

油麻地去年兩警開四槍制服南亞漢斬同鄉案現場一間麵店，警方昨拘捕八名疑準備與敵對幫派廝殺大漢時，疑人拒合作及一度與警員推撞，事後全部被捕。



現場為南京街近白加士街一間麵店，昨凌晨四時許，八名大漢持竹枝在店內疑商討與敵對幫派毆鬥，警方十輛衝鋒車接報趕至時，全部大漢拒合作及叫囂，有人更一度推撞警員，其中一人情緒激動，要警員按地制服。



一頭警犬奉召到場戒備，警員其後控制場面調查後，以涉嫌在公眾地方行為不檢將八人（二十六至四十七歲）拘捕。警方相信他們有黑幫背景，案件仍調查中。



去年十月二日清晨，數名尼泊爾漢在南京街近白加士街街頭追斬一名倒地同鄉，兩警員共開四槍制服兇徒。