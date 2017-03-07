﻿七歲童墮樓 母涉虐兒判感化令

一名七歲男童去年三月因拒絕溫習功課，被母親安排在劏房門外罰企，男童其後墮樓，母親報警求助，男童送院後證實左眼局部失明，眼窩及頭顱骨折。涉事三十六歲陳姓母親（見圖）早前承認一項虐兒罪，昨被判十二個月感化令。



案情指，墮樓男童為被告的次子，案發時被告正與男童溫習功課，其間男童被罰在劏房外的走廊罰企，被告其後關上門做飯，五分鐘後被告聽到砰然巨響，赫然發現男童墮樓並躺在一輛汽車車頂上大哭，被告其後被控虐兒，並於警誡下稱「我都係諗住罰阿仔出走廊企下，無諗過佢會跌咗落去㗎」。辯方指，被告接受並願意遵守報告條件，男童除了眼睛問題外，基本上已完全康復。



裁判官相信被告已在今次事件上得到教訓，希望能與感化官合作，改善管教子女手法及參與有關照顧子女技巧的訓練。