﻿一宗車禍顯人性善與惡 攝影師被撞重創 司機逃去同行義助

尖沙咀一宗交通意外，同時顯現人性的醜陋與善良！一名婚禮攝影師前晚工作期間，為購買電芯離開酒店婚禮場地，橫過馬路時被一輛的士撞倒，性命一度垂危，的士司機事後不顧而去。同行獲悉他遭逢意外後，發起義助行動，替他完成排期工作，不少攝影師一呼百應。警方事後憑途人提供的士車牌，尋獲及拘捕涉案的士司機。



重傷事主姓陳（二十八歲），洋名Solo，為一名婚禮攝影師，其作品上載社交平台與朋友分享。昨晚八時，他由深切治療病房轉往普通病房，並向記者稱：「我冇事，多謝大家關心，但撞車前後一個多小時曾經失去記憶。」



案發於前晚九時許，陳與拍攝團隊在尖沙咀麼地道一間酒店擔任婚禮攝影師期間，疑因電池耗盡，他在婚宴敬酒期間外出買電芯。當他步至麼地道七十號對開一處沒交通燈及行人過路處的位置，疑心急橫過馬路，一輛的士駛至將他撞倒，他雙耳流血及左肩骨折倒臥路中；身上的相機、鏡頭及閃光燈等攝影器材散落路面損毀。意外後，的士司機沒有停車落地視察，不顧而去。



的士司機涉危駕傷人被捕



有途人見狀報警，救護員到場將傷者送院搶救，治療後情況嚴重。雖然事後甦醒，但因腦部出血仍要觀察，並且對部份撞車經過失憶。其母親及親友顯得憂心忡忡。



警方事後根據現場多名目擊者提供的士車牌資料，聯絡上車主，在案發一個多小時後尋獲涉案的士，並以涉嫌危險駕駛導致他人嚴重受傷拘捕姓盧（五十五歲）司機。據悉，被捕司機居住黃大仙區，他被捕後一度聲稱知道撞倒物件，但不知道撞傷途人。



事發後，陳的同行在社交平台上祝願Solo早日康復，又聲討涉事的士司機。有人恐Solo手停口停，發起義助，為他頂更，以完成其接下的工作。有朋友留言：「只要付出一天嘅體力，人工全數或將一半以上都交返畀需要幫助嘅行家。」獲得不少行家響應；同時指今次行動只是義助頂更，暫毋須捐款，提醒市民勿被人渾水摸魚。