 Advertisement
  • 2017年3月8日 星期三
  • 17º
  • 83%
熱門： 背囊友特首選戰麥當勞捐骨髓敬言仁基金

日報新聞 > 港聞

﻿劉錫賢冀傷者早日康復

2017-03-08 列印
■藝人劉錫賢結婚前曾找Solo拍婚照。
Previous Next

　　陳的洋名叫Solo，過去曾為多名藝人拍攝結婚照，藝人劉錫賢當年辦結婚酒會，Solo是攝影團隊成員之一。劉錫賢稱，昨日接獲攝影團隊及多名傳媒來電後知悉Solo遭的士撞傷，他希望Solo早日康復，「快啲出返嚟工作。」

　　劉錫賢表示，結婚當日請來很多攝影師，對Solo印象不深，但其中一張Solo為他與妻子在露台拍攝的照片，效果極佳，他大讚Solo「張相好靚，佢拍得非常好」。劉就事件不無慨歎，生命無價，為工作搏命之餘，亦要安全至上。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd