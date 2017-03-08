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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌6點

2017-03-08 列印
　　美股周二早段好淡爭持，杜指初段曾跌五十二點，在二萬零九百點水位窄幅波動，其後一度收復失地，倒升十五點。

  杜瓊斯工業平均指數中段見二○九四七點八七，跌六點四七；納斯達克指數中段曾見五八五○點三二，升一點一四。滙控美國預託證價格曾見六十三點零五港元，較香港收市價跌零點一五港元；中移動美國預託證價格曾見八十四點八五港元，較香港收市價跌零點二五港元。
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